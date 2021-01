CENTRO DI VACCINAZIONE

ROVIGO Palazzetti dello sport, mercati coperti e sale polivalenti potrebbero essere pronti in tempi brevissimi per accogliere chi desidera vaccinarsi contro il Covid-19 nei punti periferici di vaccinazione in corso di definizione. Per la fase 2 della campagna vaccinale, che a febbraio punterà a immunizzare ultraottantenni, farmacisti e donatori di sangue, la Conferenza dei sindaci dell'Ulss 5 sta ipotizzando la creazione di cinque Centri di vaccinazione periferici (Cvp) a Rovigo, Adria, Lendinara, Porto Viro e un comune da scegliere tra Trecenta e Castelmassa. A questi potrebbero eventualmente affiancarsi altre due sedi satellite aggiuntive a Porto Tolle e Occhiobello.

I REQUISITI

Le sedi dei Cvp dovranno avere adeguate dimensioni, grande accessibilità, ampi parcheggi e un'ambulanza a disposizione. Per Rovigo è già stata valutata come idonea la sede del Censer, mentre per gli altri comuni interessati bisognerà individuare i luoghi più adatti con un dialogo tra amministrazioni locali e Ulss 5.

BASSO POLESINE

Il sindaco di Porto Viro Maura Veronese in merito è prudente. «Non abbiamo ancora avuto comunicazioni in merito, certamente siamo disponibili premette Credo si possa ragionare sulla Sala Eracle, ma dovremo valutare insieme all'azienda sanitaria». Si sta muovendo rapidamente l'amministrazione comunale di Adria guidata dal sindaco Omar Barbierato, che ha già proposto il luogo candidato. «Si tratta della Casa delle Associazioni dice Abbiamo dato la planimetria all'Ulss 5 che farà le sue valutazioni e le trasmetterà alla Regione, la sede può essere disponibile immediatamente».

ALTO POLESINE

Per Lendinara sembra confermata la disponibilità del palazzetto dello sport e dell'ex pescheria, luoghi che l'Amministrazione comunale aveva già offerto anche ai medici di base per l'esecuzione dei tamponi in alternativa alla tenda poi allestita dalla Protezione civile. Nella parte più alta dell'Alto Polesine sarà individuato un luogo scegliendo tra Trecenta e Castelmassa. Il Comune di Castelmassa si prepara a mettere a disposizione il mercato coperto, assicura il sindaco Luigi Petrella. «Spero possa ospitare un punto vaccinazioni, anche solo per alcuni giorni a settimana, in alternanza con Trecenta dice Aiuterebbe anche gli abitanti di Bergantino, Melara, Castelnovo Bariano, che dovrebbero percorrere più chilometri». Il sindaco di Trecenta Antonio Laruccia pensa invece al palazzetto dello sport, che ha mille metri quadri di spazio e un parcheggio adeguato. «È gestito da un'associazione sportiva, ma nell'accordo il Comune si è riservato la possibilità di utilizzarlo per diverse iniziative», spiega.

PUNTI-SATELLITE

Il fattore distanza e la facilità di raggiungere i luoghi di somministrazione potrebbero incidere notevolmente sull'adesione degli over 80, che in molti casi hanno difficoltà negli spostamenti. E in quest'ottica l'eventuale attivazione di altre sedi periferiche potrebbe essere d'aiuto. Si tiene pronto Porto Tolle, che per voce del sindaco Pizzoli mette a disposizione il palazzetto dello sport. «È chiaro che la posizione di Porto Viro è più centrale, ma viste le distanze nel nostro territorio auspichiamo si possa attivare una sede vaccinale anche da noi, anche solo per un paio di giorni alla settimana dice Il nostro comune, che ha una superficie di 250 chilometri quadrati, può essere un riferimento più vicino anche per i residenti in alcune frazioni di Ariano e Taglio di Po». Il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi assicura che anche il suo comune è pronto all'eventualità e potrebbe mettere la disponibilità del Centro Arcobaleno. «Ci auguriamo che Occhiobello possa essere individuato come ulteriore punto per servire la parte centrale del Polesine, soprattutto quella rivierasca», precisa. Le scelte in merito alla collocazione dei centri vaccinali periferici saranno probabilmente prese la prossima settimana.

Ilaria Bellucco

