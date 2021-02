SALA CAPONNETTO

ADRIA Pochi istanti prima che le lancette dell'orologio scandissero le nove, ha preso il via ieri mattina ad Adria, in sala Caponnetto di piazzale Rovigno, la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per gli ottantenni. Il primo a sottoporsi alla vaccinazione nel centro vaccinale della comunità del Groto, allestito dove un tempo si trovava il Covid-Point, trasferito in via Dante nella Casa delle associazioni, è stato l'adriese Ermanno Travaglia. Travaglia, che è stato anche il primo polesano al quale è stato inoculato il vaccino in questa seconda fase della campagna vaccinale, è sceso dall'auto circa 20 minuti prima dell'orario previsto, accompagnato dalla moglie: da ex commerciante è sempre stato un amante della puntualità, accolto e seguito passo passo dal personale di Croce Verde, che opera a supporto dell'Ulss in questa campagna vaccinale, presente pure Lamberto Cavallari, vicepresidente della storica associazione di via Malfatti.

PRIMO DEL POLESINE

«Quando ho ricevuto la lettera - ha detto Travaglia - non ci ho pensato neppure un momento. Ho deciso da subito di aderire alla campagna di vaccinazione: penso sia giusto e corretto farlo, sia per noi che per gli altri». Quasi dispiaciuta invece di non potersi vaccinare e di non prendere parte per prima anche lei, assieme al marito, in questo primo giorno di campagna dedicata alle categorie più fragili, la moglie. «Io invece - sottolinea la signora Travaglia - dovrò aspettare il mio turno. Sono venuta ad accompagnare lui. Ho qualche anno meno di mio marito, ne ho 76, e dovrò attendere le prossime convocazioni». Quando avete ricevuto la lettera di convocazione? «Circa 15 giorni fa».

LE TESTIMONIANZE

Il primo a raggiungere il centro vaccinale è stato Nazzareno Borella, di Mazzorno Sinistro. Ad accompagnarlo la figlia Patrizia. «Bisogna vaccinarsi - ammette Nazzareno - e lo facciamo ben volentieri».

Dopo un breve attesa per compilare il modulo di consenso e fornire dati personali e recapiti telefonici, operazione affidata a personale della Croce Verde, i convocati per la vaccinazione sono stati fatti sedere a debita distanza tra loro all'interno della sala, in attesa di essere chiamati in una delle tre postazioni allestite nello spazio attiguo al centro commerciale Il Porto. Il tempo di attesa è stato di circa 3-5 minuti. Ancora meno il tempo di vaccinazione. Giusto l'istante di scattare una foto, che la prima dose del vaccino era già in circolo. I soggetti vaccinati, prima di ritornare a casa, sono stati fatti attendere una quindicina di minuti nel caso in cui fossero insorte reazioni allergiche dopo la somministrazione.

IL BILANCIO

Un'ottantina i soggetti vaccinati ieri con dosi Pfizer e Moderna. Dalla prossima settimana, invece, dovrebbe partire la vaccinazione degli insegnanti con Astrazeneca. Positivi i commenti di altri ottantenni, spesso accompagnati dai figli, che si sono sottoposti ieri alla vaccinazione. «Nessun problema», commenta una signora all'uscita. Preferisce, però, evitare di fornire il proprio nominativo e di farsi scattare una foto. «È che ci tengo alla privacy - commenta mentre la figlia sorride - ma vi posso dire che il personale è stato gentilissimo. Ci hanno messo a nostro agio. Pensavo onestamente che ci fosse più confusione». Il vaccino? «Non ho sentito nulla: mi dicono che si potrebbe gonfiare il braccio. Ero tranquilla prima e lo sono altrettanto ora, dopo che mi è stata somministrata la dose. Tra una ventina di giorni mi faranno la seconda. Andrà sicuramente tutto bene. Ho vissuto la guerra da piccola, non mi devo certo preoccupare di un vaccino: di cosa c'è da aver paura?».

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA