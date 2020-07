LA PROMOZIONE

ROVIGO Live For Music si occupa di pianificare tour musicali estivi e invernali, ma anche di organizzare concerti per sagre, feste, piazze, locali pubblici, bar, pub, ristoranti ed eventi privati.

L'ESPERIENZA

Rudi Caniato, head promoter dell'agenzia che ha sede a Rovigo in viale Porta Po, ha un'esperienza più che ventennale nella musica dal vivo, iniziata come artista e poi come manager di alcuni dei migliori gruppi musicali italiani. I promoter di tribute band italiane della Live For Music sono riuniti sotto il coordinamento di Caniato e tra le proposte dell'agenzia rodigina ci sono band come Anime in plexiglass, Bandagiuliano, Diapason band, Il Molleggiato, Jovaband, Marmellata #25, Pianeta Zero, Simili (tribute band Laura Pausini), Timodà e Xverso, mentre tra i gruppi-tributo ad artisti stranieri i Bad Jovi, Guns celebration, Into the groove, Jackson one, Liveplay, Relics (tributo Pink Floyd), Riff Raff, Ubermensch, Velvet dress, Vipers, White Summer, oltre a collaborazioni con Ascolta, Dire straits over gold, Il diavolo e l'acqua santa, Lazy child, O.I.& B., Rock history e Shary band, tra gli altri. La cancellazione di sagre, fiere, feste paesane e appuntamenti tipicamente estivi come le tante feste della birra ovviamente si fa sentire sui budget di realtà che fanno della musica e degli spettacoli in genere una vera e propria attività economica, di fatto ora quasi completamente azzerata.

ARTISTI EMERGENTI

Con il concept Live for young, inoltre, l'agenzia rodigina si rivolge a cover e tribute band emergenti per curarne la crescita artistica, stilistica e commerciale. La situazione per gli eventi musicali in Polesine è in linea con quanto sta accadendo in Italia, o la crisi ha colpito il nostro territorio più duramente? «Direi che la situazione di stallo del settore accomuna il Polesine al resto d'Italia e non solo», risponde Rudi Caniato.

I RISCHI DEL SETTORE

Senza un'adeguata ripresa che cosa rischiano risorse umane e aziende del settore dello spettacolo? «La domanda è quasi retorica - aggiunge il manager e promotore rodigino - Io ho fiducia comunque che si riesca in breve tempo a risollevare le sorti di uno dei settori economici più colpiti dall'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, e forse tra i più dimenticati in questo periodo».

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

