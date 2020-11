NUOVI FOCOLAI

ROVIGO Aumentano i contagi anche nelle case di riposo. E un nuovo focolaio si riaccende nella Casa Sacra Famiglia di Fratta, dove lo screening con i tamponi rapidi ha fatto emergere la positività di dieci ospiti e due operatori, da confermare con il tampone molecolare. «Era stata la prima struttura a presentare delle positività nel primo periodo emergenziale ricorda il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella Sono risultati positivi 6 ospiti su 56 del nucleo per anziani non autosufficienti e 4 su 75 nel nucleo che accoglie i disabili».

TAMPONI RAPIDI

Sempre con il tampone rapido, sono emerse altre tre positività fra gli ospiti della casa di riposo La residence di Ficarolo, mentre un altro ospite è stato trovato positivo e ricoverato in Area Medica Covid a Trecenta: si tratta del focolaio più impegnativo al momento, visto che sono stati accertati già i contagi di altri 32 ospiti sui 181 totali, sei dei quali ricoverati, e quelle di due operatori. Fra le nuove positività di giornata, anche quelle di altri tre operatori del Centro Servizi Anziani Villa Tamerici di Porto Viro, con il totale che è quindi di cinque operatori risultati contagiati. Altri tre operatori sono positivi alla casa di riposo di Rosolina, due al Centro servizi anziani di Castelmassa. «Situazioni da monitorare attentamente sottolinea Compostella In totale al momento abbiamo sei strutture interessate con 45 positività su 2480 ospiti totali e 13 operatori positivi su 2181. Come entra il virus in una casa di riposo? L'ipotesi più probabile è attraverso gli operatori, che fanno la loro vita fuori dal lavoro e possono venire a contatto con il virus: nonostante l'utilizzo rigoroso dei dispositivi, il contatto con i pazienti è molto stretto, soprattutto in alcune operazioni e così può avvenire il passaggio. L'altra ipotesi è che passi dal visitatore all'ospite, ma è meno probabile perché le strutture sono state rigorosissime su questo versante, molte hanno nuovamente bloccato le visite in quest'ultimo periodo. Dei casi ce li abbiamo ormai quasi quotidianamente anche fra i nostri operatori dell'Ulss, che sono asintomatici e che si possono essere contagiati nelle attività della vita quotidiane e che individuiamo attraverso gli screening, sempre più frequenti».

NUOVE POSITIVITÀ

Ieri, proprio su questo fronte, è emerso il contagio di un operatore della Medicina Trasfusionale di Rovigo, scoperto, appunto, con l'apposito tampone di controllo eseguito periodicamente a tutti i dipendenti dell'Ulss. C'è poi, tutto il fronte scolastico. Ben quattro le positività fra gli insegnanti: una maestra della scuola elementare Stella di Taglio di Po, una maestra della scuola elementare Duca D'Aosta di Rovigo e una della scuola elementare Mazzini di Villanova del Ghebbo, oltre a una professoressa delle medie Casalini di Rovigo. Due le positività anche fra gli studenti, una ragazzina delle medie di Castelguglielmo e un ragazzo dell'Istituto Primo Levi di Badia Polesine. Le Usca hanno iniziato ieri l'opera di esecuzione di tamponi a domicilio nei vari istituti, che continuerà anche nella giornata di oggi visto l'alto numero di scuole interessate. Delle 39 positività accertate ieri, ben 20 risultavano già inserite nel tracciamento del Sisp, che, ha spiegato Compostella, «sta reggendo ed è stato anche rinforzato: stanno arrivando altre 13 persone in più».

COVID-POINT

Parallelamente, continua l'opera di esecuzione di tamponi: dalle 17 di domenica alle 15 di ieri sono stati eseguiti 577 tamponi molecolari e 421 tamponi rapidi. Domenica dalle 8 alle 20 al nuovo Covid point di Adria sono stati eseguiti 190 tamponi di cui 18 risultati positivi. Per il Covid point di Rovigo, attivo 24 ore su 24, Compostella ha preannunciato un'ulteriore riorganizzazione, dopo che saranno effettuati alcuni lavori. Mediamente, nel turno notturno, esegue 140 tamponi, da un minimo di 90 fino ad un massimo di 208. E non manca chi arriva da altre province, Venezia e Ferrara, per usufruire del servizio. «Per ora non mandiamo via nessuno, anche se diamo priorità ai polesani», ha rimarcato Compostella.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA