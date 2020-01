IL FURTO

ROVIGO Al supermercato, ma non per fare la spesa. Nel carrello, infatti, hanno infilato circa 7mila euro in contanti, mettendo a segno un furto che, a quanto sembra dai primi elementi, parrebbe essere stato ben studiato. Non un banale taccheggio, con merce nascosta e portata via senza pagare, ma proprio rubando parte dell'incasso. Il tutto è accaduto domenica mattina alla Conad di viale della Scienza, in Area Tosi, che lo scorso luglio è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, riorganizzazione ed ampliamento, al quale ha fatto seguito anche un piano di assunzioni, mentre a ottobre proprio il punto vendita rodigino è stato incoronato come il supermercato più conveniente d'Italia dall'inchiesta realizzata da Altroconsumo. Ma la convenienza nel fare la spesa era l'ultimo pensiero di chi ha messo a segno il colpo.

COPPIA DI DONNE

Hanno agito in due, due donne. Una è riuscita ad attirare l'attenzione del personale del supermercato e, in particolare, a fare in modo che l'ufficio logistico che si trova all'ingresso del supermercato rimanesse sguarnito. Un'ottima prova attoriale che ha permesso alla complice di passare velocemente all'azione, intrufolandosi senza essere vista all'interno dell'ufficio e di arraffare i soldi. Poi è sgattaiolata via senza essere vista, così come è riuscita a fare, pochi istanti dopo, anche l'altra donna. Pochi secondi sono bastati: quando il furto è stato scoperto, infatti, delle due non c'era più traccia. Probabile che la coppia di ladre avesse effettuato dei veri e propri servizi di osservazione, studiando bene il funzionamento del supermercato e il comportamento dei suoi dipendenti e sferrando l'attacco nel momento più propizio. Mettendosi in tasca, almeno secondo una prima stima, almeno 7mila euro.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha raccolto i primi elementi con un accurato sopralluogo, nella speranza che possano risultare decisivi alle indagini già avviate per cercare di risalire all'identità di chi ha messo a segno il furto, con non poca destrezza.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA