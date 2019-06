Saccardin: «Lasciamo libertà di voto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CENTRISTIROVIGO Presenza Cristiana lascia libertà di voto ai suoi elettori. Il movimento politico centrista, capitanato dall'ex candidato sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Saccardin, spiega di non prendere alcuna decisione su quale candidato appoggiare, lasciando in libertà i suoi 386 votanti. Sin dall'inizio, però, si presupponeva che Saccardin volesse agganciarsi alla candidata del centrodestra, visto che il 13 aprile diceva: «Con il nostro movimento abbiamo deciso collegialmente di non apparentarci con nessuno al primo...