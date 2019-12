CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SABATO IN DUOMOUNA MESSAPER MONS. TOFFANIN(R.Mer.) A tre anni dalla morte di monsignor Girolamo Toffanin, nel Duomo di Rovigo sabato, alle 19, verrà celebrata una messa per ricordare l'amato sacerdote, mancato il 21 dicembre del 2016. Don Girolamo, devoto alla Vergine Maria, era conosciuto come il sacerdote buono, seguito con affetto, non solo in città, ma anche in tutta la provincia. Negli ultimi anni del suo sacerdozio aveva infatti accompagnato migliaia di fedeli nei pellegrinaggi a Medjugorje ed era inoltre riuscito ad avvicinare molti...