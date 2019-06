Sabato 22 pellegrinaggio da Borsea a Lendinara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROVIGO Tutto è pronto per la quarta edizione del pellegrinaggio Borsea-Lendinara, in programma sabato 22. «Questa volta, a differenza di sabato 18 maggio quando abbiamo dovuto rinviare l'evento, anche su consiglio della Protezione civile, l'appuntamento non sarà rinviabile - ha spiegato Mauro Mazzaro, presidente della Pro loco di Borsea - il pellegrinaggio verrà svolto con qualsiasi tipo di tempo. Saremo supportati dalle polizie locali di Rovigo, Costa, Villanova del Ghebbo con Lendinara, assieme ai gruppi comunali di...