Sa.ni.In.Veneto, il fondo Salute che aiuta gli artigiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PREVIDENZA E SALUTEROVIGO Arriverà al mercato settimanale martedì 19 novembre in via Laurenti, di fronte a palazzo Roverella, l'iniziativa In piazza per la tua salute, promossa dalla Cisl di Padova e Rovigo insieme a Sani.In.Veneto.Un'unità mobile attrezzata sarà infatti a disposizione, dalle 9.30 alle 13.30, per svolgere gratuitamente esami di prevenzione come alcuni controlli del sangue, l'elettrocardiogramma a riposo, la spirometria, il controllo della glicemia e l'esame delle urine.TUTTI CONTROLLATILa serie di prestazioni gratuite è...