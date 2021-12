IMPEGNO

BADIA POLESINE La firma del protocollo d'intesa tra Ruthinium, casa di riposo e Comune di Badia vale un Sorriso sicuro per gli anziani. L'azienda leader nel settore dentale grazie a questo progetto si occuperà gratuitamente della replica esatta delle protesi degli ospiti delle Rsa per evitare disagi agli anziani in caso di perdita o rottura. L'iniziativa, che ha già interessato la San Salvatore di Ficarolo, è stata suggellata anche a Badia, la città che ospita Ruthinium, con la firma dell'intesa da parte del Ceo Barbara Piazza, del presidente della Casa del sorriso Tommaso Zerbinati e dell'assessore al Sociale Valeria Targa.

PROGETTO INNOVATIVO

«Il progetto è qualcosa di innovativo in Italia e in Europa, eppure è molto semplice ha esordito Barbara Piazza, presentando l'iniziativa la vigilia di Natale nella sede dell'azienda in via Ca' Mignola Nuova -. Abbiamo scoperto che gli anziani nelle Rsa, talvolta in percentuale elevata, possono perdere le protesi e questo può rappresentare un dramma e una difficoltà a livello sociale. Fare una protesi nuova ad una persona anziana però è difficile e anche qualora si riuscisse a seguire tutto l'iter il paziente potrebbe non riconoscere la nuova protesi che rischia di non essere portata. Di conseguenza le case di riposo possono vedersi costrette a cambiare la dieta. Questo protocollo permetterà invece la replica della protesi. Noi faremo una sorta di fotografia, una scansione digitale che assicurerà un duplicato dell'esistente.

OPPORTUNITÀ

«Ringraziamo Ruthinium ha aggiunto il presidente della Casa del sorriso Tommaso Zerbinati . Si tratta di un'opportunità che ci viene data per migliorare l'offerta assistenziale dell'ente. Le Rsa in questo momento hanno bisogno di risorse e di occasioni per uscire dalle problematiche innescate dalla pandemia e da quelle precedenti. Non possiamo che essere grati a questa azienda che è un'eccellenza mondiale e voglio dire grazie al Comune, all'assessore Valeria Targa e al sindaco Giovanni Rossi per aver sostenuto questo progetto». Barbara Piazza ha inoltre confermato la volontà di estendere il progetto, dicendosi pronta ad aprire le porte ad altre case di riposo polesane. «Non è scontato che un'azienda abbia una sensibilità così accentuata verso il sociale ha continuato Targa c'è una visione ampia e di attenzione verso il territorio». Un concetto dal sindaco Rossi durante gli auguri di Natale in Municipio.

Federico Rossi

