Ancora decisivo, ancora man of the match. C'è la firma del capitano Matteo Ferro nella prima vittoria della Coppa Italia per la FemiCz Rugby Rovigo. Dopo un primo tempo chiuso con qualche rimpianto, la sua meta nella ripresa ha spostato gli equilibri. Un andamento, la netta accelerazione nel terzo quarto di gara, che sta diventando un marchio di fabbrica per la squadra di Umberto Casellato.

«Nell'intervallo ho chiesto ai compagni di rientrare in campo con la stessa determinazione avuta nel match di campionato contro Calvisano spiega il terza linea dei Bersaglieri dopo aver sollevato al cielo la Coppa Italia sotto una pioggia di coriandoli tricolore (a inizio partita l'Inno di Mameli è stato suonato dalla banda Città di Lendinara) Ho sempre guardato negli occhi i miei compagni dal 1' all'80': non ce n'era uno che non fosse convinto di portare a casa la partita. Con questo spirito possiamo fare cose importanti».

Fondamentale, come sempre, il sostegno del pubblico rodigino, accorso al Battaglini nonostante la pioggia battente. «Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti allo stadio. Il rugby ha bisogno di giornate come questa. La vittoria è anche merito loro», sottolinea Ferro.

L'EMOZIONE DELL'EX

Qualche comprensibile emozione iniziale, condita da un paio di errori. Poi, come la pioggia, tutto è scivolato via e per Andrea Menniti-Ippolito è diventato più facile trascinare i suoi alla vittoria a suon di precise pedate. Dopo tante stagioni col Petrarca, per l'apertura rossoblù era la prima da ex. «È stato un po' strano affrontare da avversario tanti vecchi compagni confessa All'inizio c'è stato qualche amichevole gioco di sguardi, poi è diventata una partita come le altre». Non proprio. Il campo pesante ha reso le cose decisamente più difficili, soprattutto per i mediani. «Era complicato trovare i giusti appoggi per dare potenza ai calci e il pallone, inzuppato d'acqua, era pesante spiega il numero 10 rodigino, che si unisce ai ringraziamenti al pubblico del Battaglini È una bella sensazione giocare in questa cornice. Già dal riscaldamento c'è chi ti incita. Poi quando la mischia spinge e domina, la gente si alza dalla Quaglio e ti trasmette una carica incredibile».

Come nella storica finale scudetto 2016, anche stavolta Jacques Momberg è uscito dal campo portando sul volto i segni della lotta (punti di sutura al sopracciglio). «Abbiamo preparato la partita sapendo che sarebbe stata una guerra nel fango e siamo riusciti, nonostante le difficoltà, a mettere da subito tanta pressione al Petrarca impostandola sulla conquista del territorio spiega il tallonatore - Abbiamo cercato con insistenza la meta tecnica con la mischia, poi per fortuna quella decisiva è arrivata nella ripresa. Questi incontri, così con Calvisano in campionato, sono fondamentali nel percorso di crescita. Vedendo partite così qualsiasi avversario sarà preoccupato all'idea di venire a giocare al Battaglini».

La portata storica del successo rossoblù è ribadita dal direttore sportivo Roberto Roversi. «È stata davvero una battaglia e Rovigo l'ha affrontata giocando con il cuore. Questo primo trofeo della stagione impreziosisce il palmares della società, che non aveva mai vinto una Coppa Italia, e dà tanto morale per il prosieguo della stagione. Anche dopo il primo tempo, chiuso in svantaggio, era chiaro che Rovigo avesse il predominio territoriale. Abbiamo avuto la pazienza di mantenere fede al piano di gioco, di insistere con il pack e nella ripresa un po' alla volta il Petrarca ha mollato. E' una vittoria bella e strameritata».

