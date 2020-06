IL PROCESSO

ROVIGO Come zanzare, mentre un ignaro camionista polacco stava dormendo, nell'area di servizio Adige Ovest, nel tratto polesano dell'A13, agendo nel buio avevano ronzato intorno al suo tir per poi iniziare a succhiarne il sangue, svuotandone il serbatoio con una pompa elettrica ad aspirazione che trasferiva alla velocità di circa 80 litri al minuto il carburante in un serbatoio aggiuntivo da 900 litri installato sul trattore stradale Scania senza rimorchio dei due. Un giochetto ben congegnato, ma la Polizia stradale di Altedo, guidata dal comandante Paolo Piccinin, è riuscita a pizzicarli con le mani nel sacco e far scattare l'arresto in flagranza per furto aggravato, alle 3.40 del 12 ottobre del 2016, di Anghel Cristian e Constantin Ilie, 43 e 44 anni, di nazionalità romena, senza fissa dimora. Fino a quel momento erano riusciti a prelevare già 418 litri di gasolio, per un valore di circa 650 euro. Alla vista della polizia hanno provato a nascondersi nel mezzo, ma sono stati fermati ed identificati, fra l'altro scoprendo che entrambi avevano patenti romene contraffatte. La Polstrada teneva gli occhi ben aperti perché in quel periodo si erano verificati numerosi furti di gasolari, così come vengono chiamati fra i camionisti, su tutta la rete autostradale del Veneto e dell'Emilia Romagna. Il 16 febbraio 2018 il Tribunale di Rovigo li aveva condannati in primo grado a 1 anno e 2 mesi. Ad appellare la sentenza era stata la Procura, chiedendo che venissero riconosciute le aggravanti della minorata difesa e della esposizione a pubblica fede cosa che la Corte d'Appello aveva fatto con la sentenza del settembre 2018, rideterminando la pena in 3 anni a testa. A questo punto la sentenza era stata impugnata da Anghel Cristian, ma la Cassazione ha respinto il ricorso valutando corretta la contestazione delle aggravanti e la condanna è divenuta definitiva.

F.Cam.

