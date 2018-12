Rubarono i jeans e malmenarono i commercianti: 3 romeni condannati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAAvevano malmenato titolari e commessi di un negozio per rubare un paio di jeans da 21 euro e 90 centesimi. Una rapina che ora è costata tre condanne. Nei guai sono finiti tre romeni domiciliati a Crespino e dintorni: Gabriel Laurentiu Panduru, 40 anni, condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione, Ilie Fanica, 30 anni e Florentin Cimpeanu, 29 anni, entrambi condannati a due anni.LA RAPINATutto era avvenuto il 12 dicembre 2015 all'interno del grande magazzino cinese Ni Hao Due, in via del Commercio 2, nella zona del Centro commerciale...