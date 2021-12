CARABINIERI

ROVIGO (F. Cam.) Ha provato a rubare dei capi di abbigliamento dal negozio di H&M alla Fattoria, ma una volta scoperto e bloccato da una commessa, ha trasformato quella che poteva essere considerata una sciocca ragazzata in un fatto ben più grave, cercando di divincolarsi e arrivando a colpirla più volte con il casco. Non riuscendo a scappare e venendo arrestato per rapina dai carabinieri del Nucleo radiomobile, subito accorsi. La malcapitata commessa, che è riuscita a sventare il furto e a bloccare il ragazzo anche grazie all'aiuto di persone che sono subito accorse, ha dovuto recarsi al pronto soccorso per le cure, anche se ha riportato solo lievi traumi contusivi. È successo lunedì attorno a mezzogiorno e il fatto ha creato scompiglio. Protagonista un 15enne di origini straniere, residente in Polesine, studente, incensurato, che ora rischia grosso. Dopo l'arresto per rapina impropria, la fattispecie prevista nel caso in cui la sottrazione non avvenga con forza o minacce, ma che queste vengano utilizzate per non restituire il maltolto o per fuggire, è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza secondo quanto disposto dal pubblico ministero di turno della Procura per i minori di Venezia.

