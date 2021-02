LE CASE DI RIPOSO

LENDNARA C'è tutto l'affetto e la commozione di chi non vede i propri cari di persona da tre mesi e non può toccarli dallo scoppio dell'epidemia nei primi abbracci tra gli anziani della casa di riposo di Lendinara e i loro figli e nipoti. Nella Casa Albergo per anziani, una delle strutture polesane più flagellate dal Covid-19, da lunedì si sono riaperte le visite dei parenti degli ospiti grazie ai due tunnel degli abbracci che consentono a chi si incontra di toccarsi e abbracciarsi senza rischiare un eventuale contagio. Le visite erano state bloccate nei primi giorni di novembre, quando il primo contagio riscontrato in un operatore lasciava presagire quel che poi è purtroppo accaduto, e nei mesi precedenti si erano tenute in una stanza con accesso autonomo dall'esterno dotata di separatori in plexiglass per consentire colloqui sicuri.

Ora due strutture gonfiabili sanificate dopo ogni incontro, suddivise all'interno da una parete con manicotti in poliuretano in grado di impedire il contatto con eventuali agenti patogeni, consentono di tornare non solo a parlare, ma anche ad abbracciarsi e toccarsi. I primi a poter rivedere i familiari sono gli anziani che non sono mai stati contagiati dal virus, una sessantina in tutto, poi progressivamente potranno farlo anche coloro che erano positivi e ora hanno il tampone negativo, man mano che si creeranno le condizioni di sicurezza. «È un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto per far riavvicinare i residenti ai loro cari, con l'impegno di tornare a una piena e reale vicinanza sociale ed emotiva tra loro non appena ci saranno le condizioni per operare in sicurezza», spiega la presidente della struttura Tosca Sambinello.

Il contatto fisico, sottolinea, aiuta i residenti a godere di un maggior benessere emotivo, utile per affrontare meglio questo periodo in cui la lontananza rappresenta per loro un peso e una sofferenza. Sambinello informa che i casi di positività nella struttura ora sono scesi a 4 tra gli anziani e 2 tra il personale e che gli ospiti che hanno ancora una carica virale sono stati temporaneamente accolti, in accordo con l'Ulss 5, nella struttura La nostra casa accanto alla Casa Albergo, completamente separata e autonoma da quest'ultima, in modo da poter riprendere ad accogliere nuovi ingressi. Lunedì è stato anche il giorno in cui la seconda dose del vaccino contro il Covid-19 è stato somministrato agli ospiti e agli operatori che avevano ricevuto la prima dose all'inizio di gennaio.

«Abbiamo vissuto settimane molto dure e impegnative e il nostro personale si è speso con tutto il suo impegno prosegue Sambinello In questo momento non possiamo dimenticare coloro che sono stati portati via dal virus. A loro e ai loro cari, che hanno subito lo strazio della perdita, sono rivolti il nostro ricordo e il nostro pensiero». Sono stati una trentina gli ospiti della Casa Albergo scomparsi dopo essere stati trovati positivi al Covid. Ora si guarda al futuro cercando di tornare alla normalità trovando nuove modalità di relazione e socializzazione e riorganizzando gli spazi della struttura, a cominciare da quello che con la pandemia hanno mostrato i maggiori elementi di criticità, garantendo sicurezza e distanze interpersonali oltre a migliorare i servizi per i residenti.

