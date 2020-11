CASE DI RIPOSO

CASTELMASSA Il consiglio di amministrazione del centro servizi Rsa di Castelmassa interviene in seguito alla notizia dei due casi di positività al Covid comunicata ieri dall'Ulss Polesana: «Vogliamo tranquillizzare i famigliari spiegano i dirigenti del centro per anziani - in merito alla comunicazione diffusa dall'Azienda sanitaria venerdì. Vogliamo specificare, nel rispetto della privacy, che le persone citate sono nostri collaboratori esterni della Rsa e non sono operativi all'interno dei piani di accoglienza dei nostri ospiti». I pochi soci della San Paolo, la cooperativa che gestisce la struttura massese, che hanno avuto rapporti con i due soggetti positivi sono comunque risultati negativi all'atto delle successive verifiche: «Ribadiamo che stiamo tutti bene e che, da parte di tutto il gruppo di lavoro, professionisti, infermieri, operatori, c'è una professionalità massima nel preservare la salute dei nostri ospiti e del personale che opera a stretto contatto con loro».

STRUTTURA PULITA

L'Rsa massese si era, non a caso, già distinta dalla scorsa primavera per l'assoluta mancanza di casi positivi al Covid. Tutte le azioni, i protocolli, le direttive messe in atto prontamente sotto la guida della direzione della struttura, fin dall'inizio dell'emergenza, avevano creato un senso di responsabilità che aveva spinto a dare il massimo per proteggere gli ospiti dal rischio: il tutto attraverso iniziative come limitare prontamente gli accessi alla struttura a visitatori, fornitori (ma, nel contempo, intensificando con umanità i contatti tra familiari e ospiti anche grazie all'utilizzo delle videochiamate), operare in sicurezza attraverso l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza, seguire scrupolosamente e con fiducia l'evolvere di linee guida e procedure idonee alla prevenzione del rischio. Le strategie si sono rivelate vincenti e hanno fatti sentire sicuramente meno soli ospiti e dipendenti.

TABLET PER VIDEOCHIAMATE

Nelle scorse settimane, il direttivo della struttura aveva anche più volte ringraziato gli stessi ospiti per la capacità di adattamento, così come i familiari (che, seppur lontani, hanno dimostrato di esserci vicini nel proteggere i loro cari) e la Cgil-Spi per avere fornito un tablet utile al servizio di videochiamate.

Marcello Bardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA