ROVIGOTODEGUSTAZIONID'ARTISTA(R.Mer.) Champagne, tacco dodici e giovani artisti di casa nostra. E' questa la ricetta della serata che andrà in onda oggi, alle 18.30, all'enoteca da Otto', in via Bedendo. Sarà l'eleganza la vera protagonista dell'evento Lo champagne esige il tacco 12 grazie alla presenza dell'imprenditrice fashion designer Veronica Pastò che, per l'occasione, presenterà la sua collezione di borse Nomade Venezia, tutti pezzi unici realizzate con gli esclusivi tessuti di veneziani Rubelli. Durante la serata una giuria di...