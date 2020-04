ROVIGOBANCA

ROVIGO RovigoBanca dona diecimila mascherine chirurgiche alle case di riposo dei comuni in cui è presente con le proprie filiali, per contribuire alla gestione dell'emergenza coronavirus che impone di tutelare in particolar modo gli over 65. Il consiglio di amministrazione della banca di credito cooperativo rodigina ha reperito la cospicua fornitura ripartendo poi le diecimila mascherine tra le strutture in questione, in cui vivono e lavorano centinaia di persone tra residenti, personale sanitario e socio-sanitario, inservienti e personale amministrativo.

Le mascherine donate da RovigoBanca saranno destinate al Centro servizi anziani di Adria, alla Casa del sorriso di Badia, alla Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, alla Casa albergo per anziani di Lendinara e alle tre strutture del capoluogo polesano, ovvero la Comunità alloggio per disabili Il Diamante, Casa Serena e Iras.

Il presidente di RovigoBanca Lorenzo Liviero sottolinea la volontà di contribuire concretamente alla tutela delle fasce della popolazione più vulnerabili. «In questo periodo di emergenza sanitaria non potevamo dimenticarci proprio delle persone più fragili e più esposte alla minaccia del Covid-19, gli anziani ospiti delle case di riposo dice - Ringrazio la Protezione Civile provinciale per la collaborazione, grazie alla quale è stata garantita la veloce consegna dei dispositivi alle strutture interessate».

Ilaria Bellucco

