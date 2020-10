(M.Sca.-E.Fus.) Un presunto caso di positività al Covid-19 anche nel Rovigo Calcio. La società è stata costretta a rinviare, a data da destinarsi, la partita di ieri pomeriggio allo stadio Gabrielli, contro l'Union Vis, valido per il campionato regionale Juniores. «Non so se si tratti del primo caso in assoluto che colpisce un giovane calciatore polesano - afferma il delegato provinciale della Figc, Luca Pastorello - di certo è la prima partita giovanile rinviata per le nostre squadre». Il 19enne si è sottoposto ieri mattina sia al test sierologico che al tampone, i cui esiti si avranno stasera. «Il ragazzo ha subito adottato tutte le misure del caso - sottolinea il team manager del Rovigo, Andrea Bimbatti - se non dovesse risultare positivo, potremo riprendere con gli incontri agonistici della Juniores, altrimenti ci atterremo a quanto previsto da Ulss e Figc». Il giovane potrebbe avere contratto il virus in famiglia, visto che il padre è stato contagiato da un collega di lavoro.

Niente trasferta a Verona, poi, per incontrare la Virtus per il Badia a causa del Covid-19. Un giocatore veronese è stato trovato positivo e tutta la squadra è finita in quarantena in attesa dell'esito dei tamponi, mentre la partita è stata rimandata ad altra data. È il quarto caso di formazioni polesane bloccate dal virus. La prima è stato il Delta (serie D) per un allarme interno, poi negativo, le altre due volte si sono bloccate il Crespino e la Fiessese in Prima categoria.

