REDDITO D'EMERGENZA

ROVIGO Un'integrazione del Fondo di solidarietà comunale con il pagamento anticipato di 4,3 miliardi di euro e lo stanziamento di 400 milioni, sempre destinati ai Comuni, ma con il vincolo di utilizzarli per i casi emergenziali di quanti si trovino nelle condizioni di non riuscire a pagare le spese per i beni di prima necessità. Sono le misure varate nelle ultime ore per cercare di alleviare le criticità che le amministrazioni locali si trovano a fronteggiare in questi difficili giorni.

IL CAPOLUOGO

Il Comune di Rovigo, ha attivato uno specifico Fondo per l'emergenza Covid da circa 550mila euro, aggiungendo ai fondi in arrivo o liberati secondo le decisioni del Governo, circa 280mila euro per la solidarietà alimentare e circa 300mila euro dovuti alla sospensione del pagamento della quota capitale dei prestiti erogati agli enti locali dalla Cassa Depositi e prestiti, anche 150mila euro ricavati rimodulando alcune voci del bilancio. Per quanto riguarda il Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare, calcolato per l'80% sul criterio del numero degli abitanti e per il 20% in base alla distanza fra il valore del reddito pro-capite e il valore medio nazionale, in Polesine, al netto dei centesimi, arriva poco meno di un milione e mezzo, 1.418.461 euro.

Questa la suddivisione fra i comuni polesani: Adria 108.314 euro, Ariano 28.600, Arquà 15.011, Badia 63.254, Bagnolo 7.943, Bergantino 15.222, Bosaro 10.002, Calto 4.199, Canaro 16.676, Canda 5.568, Castelguglielmo 10.350, Castelmassa 22.519, Castelnovo Bariano 15.815, Ceneselli 10.002, Ceregnano 22.166, Corbola 16.441, Costa 15.609, Crespino 12.144, Ficarolo 13.831, Fiesso 22.901, Frassinelle 8.707, Fratta 14.363, Gaiba 5.812, Gavello 10.249, Giacciano Con Baruchella 13.737, Guarda 7.397, Lendinara 72.307, Loreo 24.397, Lusia 23.463, Melara 9.230, Occhiobello 63.624, Papozze 9.730, Pettorazza 9.949, Pincara 7.719, Polesella 22.112, Pontecchio 12.622, Porto Tolle 71.204, Porto Viro 97.093, Rosolina 40.074, Rovigo 270.931, Salara 6.527, San Bellino 6.958, San Martino 24.081, Stienta 18.669, Taglio Di Po 57.801, Trecenta 16.235, Villadose 30.277, Villamarzana 6.651, Villanova Del Ghebbo 12.517, Villanova Marchesana 7.458,94.

LE REAZIONI

Per quanto riguarda il Fondo specifico istituito dal capoluogo, «fa piacere spiega in una nota il gruppo consiliare del Pd - che le nostre indicazioni siano state recepite da sindaco e Giunta: da giorni stavamo lavorando a una manovra emendativa al bilancio di previsione. In questa fase è indispensabile una gestione flessibile del bilancio, in virtù di un'emergenza imprevedibile che chiama tutti a dare risposte immediate e tangibili alle tante situazioni di difficoltà. Avremo voluto più risorse, per questo riteniamo si tratti solo del primo passo. Il governo, con il Cura Italia, ha permesso che le rate dei mutui in quota capitale siano lasciate ai Comuni. Per Rovigo si tratta di 300mila euro, a cui ne abbiamo aggiunti altri 100mila: 400mila euro spendibili subito dopo il bilancio di previsione, grazie a un emendamento che abbiamo fortemente voluto. Senza contare gli ulteriori 150 mila euro in arrivo sempre da Roma per gli interventi sui beni di prima necessità. Con l'emendamento sono state toccate tante voci che però saranno riequilibrate in seguito. È un sacrificio temporaneo. La priorità è la gestione dell'emergenza».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA