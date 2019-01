Rovigo in love, il podismo ora fa la corte alle scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEROVIGO Domenica 10 Febbraio si terrà la terza edizione della Rovigo in love, una manifestazione podistica non competitiva che prevede una corsa/camminata su percorsi di varie distanze. L'iniziativa, organizzata dall'Asd Run It e patrocinata dal Comune e dal Coni Provinciale, nasce con l'obiettivo di incentivare e promuovere l'attività sportiva all'aria aperta e far conoscere la città con percorsi che toccano le sue principali attrazioni, quali la Rotonda, il Museo dei Grandi Fiumi e il Chiostro. L'aspetto innovativo di...