Arriva dalla Giunta comunale di Rovigo un ulteriore segnale di sostegno alle famiglie: è stata approvata infatti una riduzione delle tariffe di refezione scolastica per un importo complessivo di 80mila euro e valida fino a dicembre 2020. La decisione riguarda tutte le fasce Isee, proporzionalmente all'indicatore della situazione economica delle famiglie, che tiene conto di reddito, patrimonio e caratteristiche di un nucleo familiare. Alla riduzione proporzionale alle fasce Isee si aggiunge, a maggior tutela delle famiglie più numerose, la totale esenzione della quota del pasto dovuta per i fratelli iscritti al servizio, successivi al primo figlio o figlia, a prescindere dalla fascia Isee di appartenenza del nucleo familiare.

LE RIDUZIONI

Prima del nuovo provvedimento, per ogni fratello successivo al primo si applicava una riduzione del 50 per cento sulla tariffa determinata sulla base Isee. L'Amministrazione comunale ha deciso, con la sforbiciata alle tariffe dei servizi comunali delle mense scolastiche, di intervenire così in ragione delle difficoltà economiche alle quali anche i rodigini sono sottoposti da quando è iniziata, a fine febbraio, l'emergenza sanitaria in corso per la pandemia di coronavirus. Dunque, per quanto riguarda la refezione scolastica, la giunta comunale ha stabilito che la tariffa/pasto continuerà a non essere dovuta per chi rientra nella fascia Isee inferiore o uguale a tremila euro. La tariffa passa invece da 1,50 euro a 0,50 euro per le famiglie nella fascia da tremila a 5.187,50 euro. Per i nuclei familiari con indicatore Isee nella fascia da 5.187,50 euro a 7.937,50 euro, la tariffa di refezione scolastica è stata ridotta da 2,80 euro a 1 euro. Per la fascia Isee superiore a 7.937,50 euro e fino a 8.625,00 euro la tariffa passa da 3,40 euro a 1,50. Infine, per le famiglie con Isee superiore a 8.625 euro interviene fino a dicembre una riduzione da 4 euro a 2,50 euro di tariffa/pasto. Per usufruire delle agevolazioni occorre possedere l'attestazione Isee in corso di validità.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA