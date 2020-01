«Rovigo dica subito stop a nuovo cemento»

CONSUMO DI SUOLO

ROVIGO Stop da subito al consumo di suolo, senza attendere il 2050. A proporlo è la lista civica Silvia Menon Sindaco, rappresentata dal suo capogruppo a Palazzo Nodari Mattia Milan. La proposta avanzata dal gruppo di minoranza sul tavolo della Giunta guidata dal sindaco Edoardo Gaffeo è quella di anticipare ad oggi i tempi imposti dalla legge regionale 14 del 2017, ovvero di azzerare completamente il consumo di suolo entro i prossimi 30 anni. «Lo possiamo fare con una variante al Pat (Piano di assetto del territorio, ndr) come indicato nella mozione spiega Milan E se lo facciamo, non si tornerà indietro. Per questo chiedo coraggio a tutti noi. Il 2020 può essere il nostro anno zero: ripartiamo con una nuova visione di città».

POLESINE RISPARMIOSO

Il Veneto, secondo quanto rilevato dall'Istituzione Nazionale per la Protezione Ambientale, è la regione in cui si è consumato più suolo negli ultimi anni, anche se il Polesine va in controtendenza. A Rovigo, infatti, nel 2018, risulta consumato il 18% del territorio, ben 1.961,21 ettari. Un dato persino migliore rispetto agli anni passati, visto che l'incremento rispetto all'anno precedente è stato solo dell'1,87%. Per comprendere meglio questa percentuale, basti osservare che l'aumento di consumo di terreno nelle annate precedenti: tra il 2014 e il 2015 è stato del 5,48%, tra il 2015 e il 2016 del 6,1 per cento e tra il 2016 e il 2017 del 6,3 per cento. Una volta che il suolo è stato cementificato, è stato ormai inesorabilmente perso un pezzo di terreno, distruggendone le proprietà biochimiche. Non filtrerà più l'acqua che formerà le falde sotterranee, non ci potrà più crescere nulla e quindi non ci sarà più quel verde che pulisce l'atmosfera dagli agenti inquinanti.

URBANISTICA DI QUALITÀ

Tornando alla mozione proposta da Milan, il consigliere sostiene che gli effetti benefici di questo provvedimento non si limiterebbero alla sola protezione dell'ambiente, ma anche a un nuovo sviluppo urbanistico della città: «Zero consumo di suolo oggi significa incentivare il recupero dell'esistente e promuovere interventi di rigenerazione urbana, con una visione strategica rivolta alla riqualificazione energetica. Le capacità edificatorie dei diversi ambiti dovrebbero concentrarsi in contesti già urbanizzati - spiega Milan - Esistono intere aree ad oggi urbanizzate ma completamente vuote, come l'Interporto. È li che dobbiamo promuovere un nuovo sviluppo, ossia in ambiti già urbanizzati e aree da completare. Non abbiamo bisogno di consumare nemmeno un metro quadro di altro suolo agricolo. Fermare l'avanzata del cemento oggi è una scelta di buon senso non solo per le valide ragioni ambientali, ma soprattutto per ragioni economiche e di equilibrio urbanistico. La bassa densità abitativa causata dalle espansioni degli scorsi decenni produce inefficienza, inquinamento e fa aumentare la spesa pubblica mettendo le amministrazioni di fronte al problema dell'aumento smisurato dei costi di gestione delle reti tecnologiche e delle strade. L'aumento della superficie urbanizzata dovrebbe essere proporzionale alla crescita della popolazione, che invece per il comune di Rovigo è stabile ormai da anni ormai».

IL SINDACO

Sulla questione, il sindaco Gaffeo promette di volerci riflettere e che la prenderà in considerazione, visto che la volontà di non concedere ulteriori colate di cemento sulla città fa parte delle promesse per cui è stato votato la scorsa primavera: «I miei obiettivi - assicura - sono quelli di mantenere le considerazioni fatte in campagna elettorale, esposti nelle linee guida dell'Amministrazione. La mozione non l'ho letta nel dettaglio, mi riservo di fare degli approfondimenti e quando sarà il momento fornirò le valutazioni».

