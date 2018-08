Rovigo Cultura Ultimatun della Regione: «Stop ai fondi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FONDI ALLA CULTURAROVIGO Arrivano 45mila euro dalla Regione per la Fondazione Rovigo Cultura. Il braccio operativo della politica culturale rodigina, ancora in cerca di una strada da percorrere dopo la burrasca attraversata nell'estate 2017, ha ricevuto un sostanzioso finanziamento regionale, ma con un avviso da parte di Venezia: «D'ora in poi dovete camminare con le vostre gambe, trovandovi da soli le risorse».FONDAZIONE PRIVATALa Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, ha assegnato...