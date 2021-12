L'Istituto Comprensivo Rovigo 2 offre incontri in presenza e online per facilitare l'iscrizione per il prossimo anno scolastico, che dovrà avvenire tra il 4 e il 28 gennaio 2022. La scuola dell'infanzia Principe di Napoli, le primarie G. Miani, S. Donatoni, Dell'Amicizia, le secondarie di primo grado Parenzo e Venezze permetteranno alle famiglie di conoscere le loro caratteristiche didattiche e organizzative con eventi a distanza, raggiungibili con un link aperto a tutti e con incontri per cui è necessaria la prenotazione. Partecipando a questi ultimi si potrà visitare ogni scuola e conoscere più da vicino la sua Offerta Formativa: tutti gli incontri saranno curati dal personale docente e ausiliario, che accompagnerà i genitori e i ragazzi alla scoperta delle diverse possibilità per il loro futuro. Le attività di orientamento si svolgono, come di consueto, dalla metà di dicembre alla fine di gennaio, nelle settimane cruciali finalizzate alla formalizzazione delle iscrizioni. Tutte le informazioni per le prenotazioni e per la partecipazione agli eventi a distanza (Google Meet) sono reperibili sul sito icrovigo2.edu.it.

Sofia Teresa Bisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA