Roverdicrè, verde selvaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVERDICRÈROVIGO Ennesima interpellanza, presentata l'altro giorno al sindaco Massimo Bergamin e alla Giunta da parte del consigliere Antonio Rossini. Oggetto della segnalazione è l'ex scuola elementare di Roverdicrè. Rossini si fa portavoce di un residente in via Pozzato 9, che lamenta lo stato di abbandono delle piante e dell'area verde della contigua ex scuola elementare di via Pozzato 7.«L'omessa manutenzione dell'area comunale sta provocando forti disagi sia per i rami degli alberi del cortile della ex scuola, che protendono...