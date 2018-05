CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVERDICRÈROVIGO Lo stato in cui versa la pista ciclabile di Roverdicrè è disastrosa. A dirlo è il consigliere comunale Antonio Rossini, che punta il dito contro l'incuria del percorso che costeggia l'Adigetto dal quartiere di San Pio X alla frazione rodigina. «La situazione che si presenta davanti gli occhi è disastrosa racconta il consigliere di Fare! Le barriere di protezione sono danneggiate per lunghi tratti, manca proprio la staccionata di contenimento, creando una situazione di pericolo per gli utenti e in particolare per gli...