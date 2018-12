CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVERDICRÈPERIFERIA, OGGIL'INAUGURAZIONE(N.Ast.) Si chiama Periferia e apre oggi in via Pozzato 4 un nuovo locale pensato a Rovigo dal titolare Cristofer Rossigali per puntare sulla qualità, con un'accurata scelta del cibo e delle bevande. Rossigali è noto in città per l'attività itinerante Le lattine e per Striscia la piadina in viale Tre Martiri con il fratello Niko, che condividerà anche questa nuova scommessa. Alla Periferia il piatto principale del menù saranno gli hamburger, non solo di carne e anche in formato tagliata di 300...