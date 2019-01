Rotatoria per Buso, attesa la variante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI PUBBLICIROVIGO Un passo avanti per la rotatoria di viale Tre martiri all'incrocio per Buso e Sarzano. Un intervento atteso da molti anni e che questa amministrazione ha mirato a concretizzare, che però ancora deve arrivare non solo al cantiere, ma anche all'appalto.L'assessorato guidato da Gianni Saccardin aveva preparato il progetto e ottenuto un finanziamento della Regione partecipando a un bando apposito, di poco più di 250mila euro, la metà della cifra che era stata preventivata in 517mila euro.Successivamente i costi sono...