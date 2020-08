VIABILITÀ

ROVIGO Ormai la rotatoria Buso-Sarzano è cosa fatta. La Giunta ha approvato il progetto definitivo, ora potranno finalmente partire gli espropri delle aree private coinvolte dal rondò e poi inizieranno i lavori. Ad allungare l'iter di quest'opera, della quale si parla da almeno tre anni, è stata la variante urbanistica, un passaggio necessario visto che il progetto non era conforme al Piano di Assetto Territoriale, oltre comunque ad una serie di intoppi burocratici che hanno più volte messo in difficoltà gli uffici di Palazzo Nodari. Senza dimenticare che anche gli uffici hanno subito un forte ritardo a causa del lockdown primaverile. Lo scorso 10 marzo il Consiglio comunale ha approvato la variante e solo dopo un periodo tecnico di qualche mese si è potuto approvare il progetto per la realizzazione di una infrastruttura desiderata da tempo dalla popolazione delle due frazioni. Insomma, si tratta ormai di attendere ancora qualche mese per vedere all'opera le ruspe all'incrocio tra via Porta a Mare, viale dei Mille e via Ippolito Nievo.

PIANO DELLE OPERE

La squadra di governo cittadino di Edoardo Gaffeo aveva inserito già lo scorso settembre il progetto definitivo nel piano triennale delle opere pubbliche, affinché fossero messi da parte all'interno del bilancio comunale i 720 mila euro necessari a costruire l'ampio rondò. Nelle scorse settimane è già stato fatto l'intervento di spostamento delle condotte di acqua e gas. Tutto è cominciato quando l'ex Amministrazione aveva partecipato ad un bando regionale per l'ottenimento di fondi destinati alle infrastrutture. A causa dell'elevato numero di incidenti che annualmente avvengono sulla strada regionale 443 in direzione Adria, dove si incontrano le strade dirette alle due frazioni rodigine, l'ex responsabile dei Lavori Pubblici Antonio Gianni Saccardin aveva proposto di realizzarvi una rotatoria. La risposta dalla Regione è arrivata a luglio 2017 e da lì in poi a più riprese era stato detto dall'ex amministrazione Bergamin che i lavori sarebbero partiti a breve. Invece solo nel novembre 2018 l'ex assessore al Lavori Pubblici Antonio Saccardin, sollecitato da consiglieri della sua stessa maggioranza sul perché non fosse ancora partito il cantiere a due anni di distanza dall'approvazione del progetto, rivelò che ci sarebbe voluto ancora parecchio tempo.

ITER RALLENTATO

Già una prima complicazione sulla fattibilità del progetto era stata la presenza delle condotte idriche e del gas, perché la conformazione della nuova strada rende necessaria una modifica delle tubature, facendo lievitare i costi di ben 150 mila euro. Un'opera, inoltre, che ha reso necessari degli espropri. Dove è previsto il passaggio della nuova sede stradale che compone la rotatoria e i suoi svincoli di ingresso e uscita, infatti, si trovano terreni e case di tre differenti proprietari, oltre ai passaggi di servitù in capo al Consorzio di Bonifica Adige Po, che necessita di spazi di manovra per i propri mezzi.

Alberto Lucchin

