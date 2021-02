IL CONCORSO

ROVIGO Prende spunto dalla pandemia l'azione interdistrettuale su Legalità e cultura dell'Etica che, già da dieci anni, i Distretti italiani del Rotary International proseguono con il compito di favorire azioni positive per sviluppare una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità soprattutto nei giovani.

Il bando di concorso per l'anno scolastico 2020-21, agli studenti delle scuole medie e superiori, e ai laureandi e laureati negli anni accademici 2019-20 e 2020-21 (agli universitari si chiede di scrivere un saggio breve o di illustrare il tema in una serie di slide), propone una serie di attività sul tema Emergenza sanitaria ed economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: il ruolo delle istituzioni e dei cittadini.

OPERE A PIACERE

Gli studenti di medie e superiori possono realizzare uno spot (massimo 60 secondi) oppure un cortometraggio amatoriale (massimo 3 minuti), ideare un manifesto originale con tecnica a piacere anche sotto forma di vignetta satirica, presentare uno scatto fotografico originale o, infine, svolgere un elaborato nella forma del tema, articolo o racconto breve (massimo 4 cartelle). Oggi ultimo giorno per consegnare gli elaborati, in busta chiusa con l'indicazione del concorso, alla Commissione interdistrettuale Legalità e cultura dell'Etica, presso l'Associazione Distretto 2080 del Rotary International (piazza Cola di Rienzo 69, 00192 Roma). L'iniziativa culminerà in una giornata dedicata alla Legalità e cultura dell'Etica il prossimo 26 marzo, in un luogo istituzionale da definire. Il bando del concorso è pubblicato sui siti Internet dei Distretti italiani del Rotary e in particolare sul sito del Distretto 2080 del Rotary International.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

