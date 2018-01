Rossini: «Vigili nei centri commerciali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTRO STORICOROVIGO «Multe a raffica nel centro storico che non fanno certo bene ai negozianti del cuore della città». Il consigliere comunale Antonio Rossini ha posto in evidenza questo e altri problemi della Rovigo natalizia.LA SITUAZIONE«In questo periodo di feste, i negozianti hanno avuto il loro momento di vendita favorevole, in un momento di crisi economica che li mette in difficoltà per tutto l'anno. Eppure nel centro storico continuano a fioccare multe, anche in base ad accertamenti eseguiti con il telefonino o apparecchiature...