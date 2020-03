Le case di risposo concentrano le preoccupazioni di tutti, dalla politica ai sindacati, dalle famiglie ai lavoratori. In Polesine al momento sono due i focolai di contagio accertati a Fratta e Rovigo, con il nuovo allarme che riguarda Porto Viro. «Il dramma di Merlara, dove ci sono già 10 morti sottolineano i consiglieri regionali del Pd fra i quali il polesano Graziano Azzalin - rischia di essere la punta dell'iceberg: più di 30mila anziani ricoverati in circa 200 strutture, pubbliche e private, devono affrontare l'epidemia in condizioni assai complicate. Avrebbero bisogno di un'attenzione particolare che adesso non c'è». Il consigliere comunale della Lista Gambardella Antonio Rossini punta ancora il dito sulla difficile situazione dell'Iras: «Mi è stato segnalato per iscritto che domenica sera c'è stato un caso sospetto all'Iras, nel nucleo arancio: un'ospite trasportata in ospedale con febbre a 39 e tosse. Da quello che mi è stato riportato, il personale del 118 si sarebbe meravigliato dicendo: Così vi mettono a lavorare? Senza dispositivi di protezione individuale?. Spero per il personale e per gli ospiti che il tampone sia negativo, sennò la situazione potrebbe risultare pericolosa. Urge quindi che un organo terzo verifichi sotto l'aspetto sostanziale la situazione lavorativa delle dipendenti, insisto a chiedere che il sindaco faccia intervenire gli ispettori regionali e, se sarà necessario, anche la magistratura».

