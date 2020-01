Rossini: «Più agevolazioni per aprire nuovi negozi»

COMMERCIO

ROVIGO Far riaccendere le vetrine in città è l'appello che rivolge il consigliere comunale Antonio Rossini, a causa della «ricaduta negativa per le attività commerciali aperte». Rossini ritiene che sia urgente «trovare incentivi e agevolazioni per favorire l'insediamento di nuovi esercizi pubblici e negozi. Questa amministrazione ha il dovere di intervenire nell'interesse di non far morire la città e le frazioni a vantaggio dei centri commerciali che tra l'altro danno varie forme di agevolazioni alla loro clientela, come il parcheggio gratuito».

Il consigliere chiede allora al sindaco «di attuare una fiscalità agevolata per le nuove attività economiche; sostenere, per le nuove attività, con le risorse comunali, parte dell'affitto mensile per i primi tre anni e/o altro congruo periodo, dando agevolazioni a chi concede locali in affitto a importi ridotti; rendere gratuiti, almeno per due ore, i parcheggi per i clienti degli esercizi pubblici e negozi, e metà giornata il sabato, oltre a parcheggi scambiatori con navette puntuali e frequenti; infine la riorganizzazione del trasporto pubblico locale; agevolazioni e supporto dell'amministrazione nelle presentazione delle pratiche amministrative».

Oltre a ciò, Rossini chiede «il martedì mattina il parcheggio gratuito al multipiano per favorire il flusso di gente che con l'occasione del mercato, può girare senza la preoccupazione di prendere una multa; incrementare gli eventi e le manifestazioni coinvolgendo anche le frazioni; adoperarsi per far tenere pulita e decorosa la città: anche quest'ultima domenica nel centro diversi cassonetti erano stracolmi di immondizia». Il consigliere ritiene che «questa maggioranza non può esimersi del mettere in atto ogni iniziativa e provvedimento a favore del centro per favorire l'esistenza dei negozi già aperti e la locazione degli esercizi pubblici e negozi chiusi: si avrebbero nuove assunzioni e benefici economici a vantaggio della città».Ê

