DECORO

ROVIGO Tante segnalazioni, cadute nel vuoto. Ad affrontare la questione della collocazione dei cassonetti nella zona di piazza Merlin, in pieno centro a Rovigo, è stato anche il consigliere comunale di opposizione Antonio Rossini che riporta all'attenzione due sue richieste risalenti ad inizio luglio 2018, quando l'amministrazione di Palazzo Nodari era guidata dall'allora sindaco leghista Massimo Bergamin.

VIA PONTE RODA

Già allora la collocazione dei numerosi bidoni della spazzatura, alcuni in via Ponte Roda altri in piazza Merlin, da pochi giorni sistemati in un'area adiacente lo spazio della monumentale fontana, appariva discutibile tant'è che Rossini aveva inviato due richieste, una indirizzata all'amministrazione comunale, l'altra all'allora direttore di Ecoambiente Valerio Frazzarin affinché i cassonetti fossero spostati, benché la società che gestisce la raccolta dei rifiuti non abbia il compito di deciderne la collocazione ma solo di valutare se gli spazi scelti dall'amministrazione siano adeguati.

LA RICHIESTA

«Già con la precedente amministrazione spiega appunto il consigliere - chiedevo e sembrava avessi ottenuto una decente collocazione sia per i cassonetti in via Ponte Roda sia per quelli in piazza Merlin. A distanza di anni siamo al punto di partenza, i cassonetti in via Ponte Roda sono ancora lì, malgrado la precedente amministrazione prima di cadere avesse predisposto un progetto per spostarli alcuni verso via Pighin e altri vicino alle Poste. Invece per piazza Merlin si era finalmente ottenuto, dopo una riunione anche in Ecoambiente, di collocarli in uno spazio sufficientemente lontano dai giardini».

POLEMICA

I cassonetti, però, alla fine sono ancora lì. Quelli adiacenti la fontana, in particolare, hanno stazionato per qualche tempo pochi metri più in là, su via Boscolo, a lato della carreggiata all'altezza dei posti auto a spina di pesce affacciati sulla fontana. Ma nei giorni scorsi sono tornati in piena piazza, sempre a lato della carreggiata praticamente alle spalle di una delle panchine rivolte verso la fontana, «un vero peccato commenta Rossini - visto anche come sono stati ben curati i giardini e la fontana, vedere e odorare l'immondizia a fianco delle panchine proprio non è né decoroso né dignitoso».

Elisa Barion

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA