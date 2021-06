Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRITICAROVIGO Gli atti di vandalismo in piazzale D'Annunzio e via All'Ara, sul parcheggio della Camera di commercio e all'ingresso dell'Agenzia delle entrate, denunciati dai residenti della zona, hanno trovato subito pronto il consigliere comunale di opposizione, Antonio Rossini. «Non devono stupirci i vandalismi perpretati oltre che in piazza XX Settembre, anche su piazzale D'Annunzio e aggiungo pure in via IV Novembre. È da quando si...