ROVIGO (R. Mer.) In centro servono parcheggi con tariffe orarie agevolate per mezza o intera giornata di sosta e sosta gratuita al multipiano nei giorni di mercato. È la proposta del consigliere di minoranza Antonio Rossini. «Nel periodo autunnale ed invernale - spiega Rossini - andrebbero favoriti eventi che attraggono le famiglie al fine di favorire la vivibilità e la frequentazione non solo nel centro storico ma anche nelle frazioni. Non solo. Serve anche una incisiva politica di de fiscalizzazione con incentivi per le attività commerciali e gli esercizi pubblici».

E aggiunge: «Mai come ora c'è un bilancio capiente e è doveroso utilizzare i fondi per il rilancio dì Rovigo, non è accettabile avanzare milioni dì euro mentre i mostro cittadini necessitano dì aiuti economici e dì iniziative a supporto del commercio e degli esercizi pubblici».

Rossini ha presentato e varie interpellanze ed interventi in commissione bilancio. «La sfida per un centro storico dinamico e attrattivo è rappresentata dalla necessità di far lavorare i commercianti in spazi decorosi, accoglienti dove si favorisca il parcheggio, la mobilità, le manifestazioni di qualità e di interesse per la gente, e auspica che Il sindaco promuova e raggiunga questi obiettivi per tutto l'anno e non solo per il periodo natalizio».

