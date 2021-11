Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(R. Mer.) La pericolosità di via Giotto era già stata segnalata al Comune da diversi cittadini. Il consigliere di minoranza Antonio Rossini riaccende i riflettori sulla strada che collega Rovigo a Grignano, dove pochi giorni hanno perso la vita 3 giovani rodigini. Le recenti vicende in via Giotto che hanno gettato nello sconforto e nel dolore alcune famiglie per la perdita dei loro cari ed un successivo incidente stradale poche ore dopo il...