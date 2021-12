ROSOLINA

Sono divise in dodici macroaree, a loro volta articolate in ulteriori ambiti, le linee programmatiche di mandato dell'amministrazione guidata da Michele Grossato. Come era logico, l'approvazione in consiglio comunale è avvenuta con i soli voti della maggioranza; ma a conferma della volontà di collaborazione - pur nel rispetto dei ruoli - sono stati accolti anche alcuni degli emendamenti proposti dalla minoranza. Tra i punti principali, anche se sarà solo con la prossima presentazione del bilancio di previsione 2022-2024 che si capiranno risorse e tempistiche, Grossato ha promesso una maggiore e più puntuale programmazione in fatto di manutenzioni di strade, arredi urbani e verde pubblico; un impegno per l'abbattimento delle barriere architettoniche; la realizzazione della Medicina di gruppo presso la casa di riposo con la realizzazione di ambulatori specialistici e un servizio d'infermeria per gestire i codici bianchi; investimenti per valorizzare turismo, pesca e agricoltura; l'individuazione di un pacchetto di opere pubbliche strategiche che vedono in pole position la sistemazione di piazzale Europa, il completamento di via Trieste e la definitiva collocazione del giardino Laudato Sii a Rosolina Mare; il recupero del centro sportivo del Villaggio Norge; l'eliminazione del traffico pesante dal centro cittadino adeguando via Po Brondolo e ultimando la via Maria Angela Marangon; la programmazione degli interventi per i raccordi per il nuovo ponte sull'Adige; la costruzione di una nuova scuola materna e, abbattendo quella vecchia, la creazione di una nuova viabilità dalla chiesa al cimitero.

Degli otto emendamenti illustrati dal capogruppo di minoranza Tiziano Zago e dal consigliere Francesco Biolcati, tre sono stati accolti: l'incremento della presenza dell'assistente sociale; la riqualificazione dell'area attorno alla torre panoramica alla foce dell'Adige; l'ipotesi di una pista ciclabile che completi l'anello di Caleri. Gli altri sono stati respinti, con motivazioni che vanno dalla loro non fattibilità (la caserma dei Carabinieri a Porto Caleri; postazioni di co-working nella biblioteca e collaborazioni con Università e poli scientifici-tecnologici; il potenziamento della tratta ferroviaria Rovigo-Chioggia) alla già avvenuta collocazione nelle previsioni (adeguamento sismico delle scuole; postazioni dei produttori locali nei mercati cittadini).

