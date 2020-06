ROSOLINA

PRIMO SOCCORSO

IN SPIAGGIA

(E.Gar.) Distanziamento, igienizzazione, protezioni individuali. Ma per la sicurezza dei bagnanti di Rosolina Mare -in attesa dell'inizio del servizio di salvataggio da lunedì 15- da ieri è arrivata la riapertura del servizio di primo soccorso, tradizionalmente è collocato lungo la passeggiata ciclopedonale tra i bagni Dal Moro e Il Granso. Il servizio di primo soccorso in spiaggia, promosso dal Comune con i Rosolina Soccorso e 118, comprende anche l'eventuale trasporto d'urgenza e d'emergenza. Visto il periodo, grande attenzione verrà garantita per tutte le problematiche legate al Covid-19.

PORTO TOLLE

ANIMALISTI, PULLMAN

PER MANIFESTARE A ROMA

(A.Nan.) Partirà anche dal Polesine un pullman diretto a Roma per la manifestazione promossa dal Partito animalista europeo Carcere per chi uccide animali in programma il 30 giugno in piazza Montecitorio. Lo scopo della manifestazione è di ottenere un immediato inasprimento delle pene nei confronti di chi maltratta e uccide animali in ogni ambito. Sarà l'occasione per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare Carcere per chi sevizia ed uccide animali che ha già ottenuto oltre 320mila sottoscrizioni. Per informazioni rivolgersi alla portotollese Gabriella Gibin con un messaggio su Facebook; per prenotare il proprio posto sul bus bisogna chiamare il 366-9316995 di Marco Gobbato.

