Continua il lento declino demografico della città. In un anno nel quale, nonostante la pandemia, i solidi pilastri su cui si regge l'economia rosolinese (turismo, pesca e agricoltura su tutti) hanno permesso di equilibrare il saldo tra emigrati (191, divisi in 101 maschi e 90 femmine) e immigrati (191, 106 maschi e 85 femmine), emerge sempre più il dato della discrepanza tra nascite (26) e decessi (71, 44 maschi e 27 femmine) quale fattore della diminuzione e dell'invecchiamento della popolazione.

Al 31 dicembre scorso, il comune contava 6.254 abitanti (3.118 maschi e 3.136 femmine), 42 in meno rispetto al 2019, che rappresenta sostanzialmente la differenza tra nati e morti nel corso dell'anno solare. Allargando lo sguardo sull'ultimo triennio, si può notare che il rapporto è praticamente di un nuovo nato (96) per ogni due morti (193), ma che nonostante la stabilità registrata nel 2020, pesa molto di più la differenza tra emigrati e immigrati (meno 108 nel triennio), perché generalmente si tratta di giovani che se vanno in cerca di nuove opportunità.

POCHE NOZZE

A questo proposito, anche se il lockdown e le regole sugli assembramenti avranno sicuramente avuto un ruolo e spinto diverse coppie ad aspettare tempi migliori, va notato che nel 2020 si sono celebrati solo nove matrimoni, dei quali solo due religiosi, quando invece nel 2019 erano stati 26, con una leggera prevalenza per quelli civili.

La curiosità è che, se si guarda ai dati riferiti ai cittadini di origine straniera, i dati sono in controtendenza: tre nati a fronte di nessun decesso e 18 iscrizioni anagrafiche in più (54 immigrati e 36 emigrati) significa un balzo di 21 unità che non è stato scalfito dalle sei persone (due maschi e quattro femmine) che nel frattempo hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Un dinamismo, in ogni caso, limitato dai numeri che parlano di 332 persone (151 maschi e 181 femmine) che rappresentano poco più del 5% della popolazione. All'interno di questo gruppo, i comunitari sono 119 (44 maschi e 75 femmine, in cui i minori sono rispettivamente 6 e 4), mentre gli extracomunitari sono 213 (107 maschi e 106 femmine, di cui 19 e 24 minori).

A livello statistico, Rosolina centro al 31 dicembre contava 2.990 abitanti, Volto 1.337, Ca' Morosini 829, Villaggio Norge 420; Albarella 340 e Rosolina Mare 338. Il dato singolare è che a dispetto del calo della popolazione, sono aumentati 2.919 a 2.930 i nuclei famigliari.

