ROSOLINA

Per la prima volta da quando è stata realizzata, la passeggiata romantica che costeggia l'arenile di Rosolina Mare al sopra degli stabilimenti balneari da nord a sud, si può percorrere anche d'inverno senza dribblare o scavalcare gli accumuli di sabbia trasportati dal vento.

«Era ora -esulta Nicola Brugiolo, presidente dell'associazione Amare Rosolina- da almeno cinque anni rinnovavamo la richiesta al Comune per dare una base a quel concetto di destagionalizzazione di cui tutti si riempiono la bocca, ma che poi viene coraggiosamente portato avanti solo da pochi operatori. Mentre la precedente giunta si è limitata per cinque anni a fare promesse che sono state puntualmente disattese, in questi primi tre mesi dell'amministrazione Grossato si è già visto un cambio di passo che spero possa dare frutti nel proseguo del mandato. D'altra parte, nel corso della recente campagna elettorale, a tutte e tre le liste avevamo presentato un elenco delle problematiche, ma anche dei suggerimenti concreti, da affrontare per far crescere la località turistica. Abituati ai sì di circostanza, ci piace constatare che, invece, inizino a essere attuati».

In quelli che possono sembrare interventi di piccola od ordinaria manutenzione, il Comune ha da un lato ripristinato e manutenuto fruibile la passeggiata lungomare, e dall'altro ha evitato che l'aiuola all'ingresso di Rosolina Mare diventasse, come di consueto in bassa stagione, un monumento al degrado. Provvedimenti che lo stesso sindaco Michele Grossato, nell'ultimo consiglio comunale, ha rivendicato come segnale della volontà di perseguire una vera destagionalizzazione.

BIGLIETTO DA VISITA

«È vero che Rosolina Mare fa i numeri nel periodo estivo -continua Brugiolo- ma tutto l'anno ci sono turisti, pendolari o cittadini che vengono a fare una passeggiata o a fare sport in mezzo alla natura, che frequentano le attività che restano aperte o prendono parte agli eventi che vengono organizzati. Mantenere un minimo di decoro, impedire che si abbia la sensazione di capitare in una località che, tranne i tre mesi estivi, viene completamente abbandonata. Sempre più operatori sembrano credere nella destagionalizzazione, ma fin qui la collaborazione offerta all'amministrazione non era stata colta. Speriamo che questi piccoli segnali facciano da preludio ad un vero cambio di passo e che si possano finalmente realizzare vecchi e nuovi progetti per far crescere Rosolina Mare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA