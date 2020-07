LE ANALISI

ROVIGO Sono stati tre i punti indagati da Goletta Verde in provincia di Rovigo, tutti risultati entro i limiti di legge. Si tratta della foce dell'Adige a Rosolina a Mare, la foce del Po di Maistra a Boccasette di Porto Tolle e la spiaggia a destra della foce del Po delle Tolle, in località Barricata, sempre nel territorio del Comune bassopolesano. Altri cinque punti sono stati campionati in provincia di Venezia. Sono risultati entro i limiti di legge i tre punti monitorati a Caorle: lo sbocco sulla laguna presso la foce del canale del Lovi, in località Spiaggia della Brussa, la bocca di Porto Falconera e la spiaggia nei pressi di piazza Marco Polo. Entro i limiti anche il punto sulla Laguna del Mort a Eraclea Mare, la foce del fiume Piave a Lido di Jesolo, la foce del fiume Brenta in località Isola Verde a Chioggia e lo sbocco della laguna in località Punta Sabbioni a Cavallino Treporti. Fortemente inquinato, invece, il punto analizzato sulla foce del fiume Sile, sempre a Cavallino Treporti.

GLI INQUINANTI

Sono stati indagati parametri microbiologici come Enterococchi intestinali ed Escherichia coli. «I dati emersi dai campionamenti dipingono una situazione positiva - ha spiegato Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto -, ma il dato della foce del Sile è il campanello d'allarme di possibile cattiva depurazione o di presenza di scarichi abusivi che compromettono la qualità delle acque. Negli ultimi 10 i anni di campionamenti di Goletta Verde infatti almeno un punto tra quelli rilevati ha sempre dimostrato delle criticità».

CARTELLONISTICA CARENTE

Permangono le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia obbligatoria ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Le indicazioni hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. Solo su una foce sull'Adige, a Rosolina, sulle sette prese in considerazione, è presente il cartello che indica il divieto di balneazione, obbligatorio per legge. Sono assenti anche i cartelli di informazione sulla qualità delle acque, anch'essi obbligatori, su tutti e quattro i punti di spiaggia e laguna monitorati, tranne che sulla spiaggia nei pressi di piazza Marco Polo a Caorle.

EROSIONE COSTIERA

Legambiente ha analizzato anche l'erosione costiera in Veneto. «Nel 2006 l'erosione interessava circa 25 km di litorale, il 18% del totale - ha concluso Lazzaro -, ma negli ultimi anni la situazione è peggiorata nonostante i numerosi interventi. Occorre riflettere su interventi per semplificare, e non complicare, il sistema naturale costiero, attraverso un monitoraggio frequente della morfologia costiera, con l'obiettivo di mantenere il più possibile una struttura di difesa naturale».

G.Fra.

