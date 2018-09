CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROSOLINAIn vista dell'Ottobre rosa, il mese internazionale per la lotta contro il tumore al seno, a Rosolina domenica alle 14 si svolgerà Donne in corsa: life is pink, una maratona rosa che si snoderà lungo le principali vie del paese, nell'ambito del progetto Donne... il seno di poi. La manifestazione organizzata nel centro di Rosolina, nell'ambito delle Camminate in rosa non competitive e aperte a tutti nei comuni della provincia, si svolgerà a seguito della consegna del testimone da parte del gruppo della Ryla, proveniente da Padova, al...