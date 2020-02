ROSOLINA

IL CARNEVALE

IN RIVA AL MARE

(E. Gar.) Per la prima volta volta, domani a partire dalle 14.30 in piazza San Giorgio, Rosolina Mare avrà il suo carnevale in piazza. O meglio, mentre sono già ben avviati i preparativi per l'ottava edizione del Carnevale del mare che rappresenta ormai uno degli eventi clou del periodo estivo, la festa nel periodo giusto sarà una novità assoluta che già vede grande interesse. L'evento è stato organizzato dall'associazione Amare Rosolina dopo che una semplice proposta sui social aveva in breve raccolto moltissimi commenti entusiastici. L'idea, più o meno, era che vista la sempre maggiore presenza di turisti anche nel periodo invernale, vuoi per la pista di motocross, le escursioni in bici o una passeggiata in riva al mare, il successo che aveva avuto la Brusa Vecia del mare e i tanti locali ed esercizi che sono aperti, perché non tentare di mettere in piedi una festa e dare un motivo in più per riempire Rosolina Mare? Nel giro di pochissimo tempo, ottenuto anche il patrocinio del Comune, è stata allestita una festa in piazza dove sarà d'obbligo la maschera e che si rivolge principalmente ai bambini, con tanto di animazione e giochi gonfiabili, ma anche per gli adulti visto che gli organizzatori promettono sorprese. Anche se il 1. carnevale in piazza è stato preparato in poco tempo, tra adesioni che fioccano da ogni dove, le premesse per un successo ci sono già tutte per vedere affollata anche in questo fine settimana la località balneare ma come in questo inverno viva e ricca di attrazioni con gli operatori pronti ad offrire i loro servizi.

PORTO TOLLE

TUTTI IN MASCHERA

AL PALAZZETTO DELLO SPORT

(A. Nan. ) Tutto pronto a Porto Tolle per festeggiare il carnevale al Palazzetto dello sport Lorenzo Milani. L'appuntamento è domani alle 15 per questa festa divenuta ormai tradizionale. L'evento anche quest'anno è stato promosso dai giovani volontari dell'associazione i Calabroni insieme alla coop Goccia e l'amministrazione comunale. Con un piccolo biglietto di ingresso del valore di 3 euro, i più piccoli potranno quindi divertirsi fino alle 18 tra truccabimbi, sculture di palloncini, baby dance e gonfiabili.

