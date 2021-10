Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROSOLINA(E. Gar.) Il sindaco Michele Grossato ha ordinato ai proprietari dei quattro edifici che hanno subito i maggiori danni in occasione della tromba d'aria del 6 ottobre, tre ad uso residenziale e uno ad uso commerciale dislocati tra le vie Po di Brondolo e Bassafonda, di non utilizzare i locali e di provvedere alla loro messa in sicurezza entro 15 giorni dalla notifica dell'atto. L'ordinanza sindacale fa seguito al sopralluogo effettuato...