Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROSOLINAÈ fatto di luci e ombre il bilancio della riunione della Conferenza dei sindaci del litorale Veneto, tornata simbolicamente a svolgersi in presenza a Cavallino-Treporti (Venezia), dove si era tenuta per l'ultima volta il 6 marzo 2020. Le luci riguardano le prenotazioni turistiche che per luglio sfiorano l'85% e ad agosto segneranno praticamente il tutto esaurito, con periodi di vacanza mediamente più lunghi del solito.Merito del...