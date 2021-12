COMANDANTE

ROVIGO (F. Cam.) L'addio del comandante provinciale reggente dei vigili del fuoco polesano Calogero Barbera è arrivato prima dei sei mesi previsti. Ieri c'è stato il passaggio di consegne e Rovigo ha un nuovo comandante di ruolo. Si tratta di Luca Rosiello, 46 anni, laureato in ingegneria nucleare ad indirizzo radioprotezione, che arriva da Roma, dalla Direzione centrale per l'emergenza dove prestava servizio come funzionario. Dopo la laurea, Rosiello si è specializzato alla Scuola di sicurezza e protezione industriale di Roma, e successivamente in Progettazione e gestione di sistemi nucleari avanzati all'Università di Bologna. È entrato in servizio nel 2004 come funzionario direttivo, prestando servizio al Comando di Venezia, al Comando di Roma. Ha preso parte alla gestione delle maggiori calamità nazionali come i terremoti dell'Aquila, dell'Emilia, e di Amatrice, ma anche internazionali come l'emergenza nucleare di Fukushima. «Ricevo con orgoglio l'incarico di questo comando con la speranza di poter proseguire sul solco già tracciato dai precedenti comandati e dall'ingegner Barbera», sono state le prime parole del nuovo comandante. Brabera invece andrà nella sua Sicilia, comandante a Ragusa.

