Romeo presidente, la Lega rifiuta il vice

PALAZZO NODARIROVIGO A un mese dal primo turno elettorale, si è insediato il nuovo consiglio comunale e già alla prima riunione non sono mancate le scintille tra opposizione e maggioranza. In ritardo di una ventina di minuti rispetto alla convocazione delle 17, si è riunita per la prima volta la neo eletta assemblea cittadina, che vede una maggioranza di 20 seggi su 32 in capo al centrosinistra.È senz'altro curiosa la rappresentanza della Regione all'interno dell'emiciclo: Graziano Azzalin (Pd), che a Venezia siede nella minoranza, a...