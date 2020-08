ANIMALI

ROVIGO Gatti soli e abbandonati, che hanno tanto bisogno di affetto e attendono speranzosi nuovi padroni. Il Barrique di via Alfieri ha accolto Romeo, diventato ben presto il ras del quartiere. La popolarità del felino disabile è cresciuta notevolmente negli ultimi giorni. Romeo ormai ha preso casa nel quartiere Commenda, grazie al progetto Disabilandia promosso dall'Oipa Rovigo.

La madre adottiva di Romeo è diventata Cristina Breda, titolare del Barrique American bar. E i clienti si sono già innamorati di Romeo, sempre presente all'interno del locale per la colazione o quando scocca l'ora della merenda pomeridiana. Alcune simpatiche vignette, corredate da frasi attribuite al micio, anche in dialetto rodigino, hanno aumentato la visibilità di Romeo. E così il gatto è sbarcato sui social network, con una pagina vera e propria, come le star. Cristina Breda ha condiviso questa bella novità con gli altri fan: «Ecco a voi la pagina Instagram di Romeo! Qui verranno condivisi i suoi pensieri, le sue avventure e verranno anche presentati altri micetti bisognosi di adozione. È una pagina simpatica, che ha l'intento di farci entrare nel mondo dei gatti, pensando come loro. Cercate Romeo qui: romeo_commenda».

A colpi di like e followers, adesso Romeo mira a conquistare il centro della città. Riuscirà a spodestare dal trono il gatto più amato di Rovigo, vale a dire il mitico Rossini?

A. Garb.

